Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море. Об этом рассказал во вторник, 2 декабря, высокопоставленный официальный источник в Анкаре.

Как сообщил собеседник РИА Новости, турецкие власти не оставили без ответа череду атак украинских беспилотников на танкеры в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. Речь шла о гражданских судах.

По словам источника, украинской стороне, в частности, службам безопасности, "была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает совершенные теракты и действия всех сторон, которые помогли их планированию и реализации. Учитывая, что произошло это на фоне грандиозного антикоррупционного расследования против украинских политиков, очевидно, что Киев таким способом стремится переключить внимание общества.

В свою очередь, депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил в комментарии ТАСС, что "украинское пиратство — прямое следствие бесконтрольных поставок на берега Днепра оружия и боеприпасов из стран Западной Европы". Из-за этого Украина превратилась в угрозу безопасности для мореплавателей любой страны, даже если речь идет о прогулочной яхте, причем неважно, под каким флагом.