Европе, изыскивающей деньги на продолжение поддержки киевского режима, следует вспомнить судьбу предыдущих траншей. На это указал во вторник, 2 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал слова руководителя бельгийского МИД о том, что нужно предоставить Украине обычный общеевропейский заем вместо разговор о конфискации замороженных российских активов.

Как заявил Дмитрий Песков, "здесь просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами на Украине". Пресс-секретарь президента России также отметил, что "в целом, действительно, все это походит на большой авантюру", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался поддержать предоставление Украине 140 миллиардов евро под залог российских активов, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Регулятор счел, что подобные действия нарушают его мандат.

При этом из-за коррупционного скандала на Украине западные доноры киевского режима высказывают нежелание содержать вороватых украинских чиновников. Так, вице-премьер Италии Маттео Сальвини подчеркивал, что "не хотел бы, чтобы деньги итальянских работников и пенсионеров пошли на подпитку дальнейшей коррупции". Также о нежелании подкармливать коррупционный киевский режим объявили власти Венгрии.