Вот как назовут дочку Муцениеце и Дранга

Сегодня, 2 декабря, распространилась информация, что Агата Муцениеце и Петр Дранга стали родителями. Известно, что популярная актриса должна была родить аккордеонисту-виртуозу дочь. По некоторым данным, рожала артистка в одном из самых престижных госпиталей страны - Лапино. Однако пока ни Агата ни Петр не подтвердили информацию о прибавлении в семействе.

Беременность довольно легко далась Муцениеце. Она много работала, путешествовала, посещала различные светские мероприятия, занималась обустройством дома и даже поддерживала своим присутствием Петра Дрангу на важных премьерах.

Так, на одном из подобных концертов Агата беседовала с друзьями о третьем ребенке. По словам актрисы, они с мужем постоянно разговаривают с малышкой. Петр нежно кладет руку на живот жены и начинает подбирать имя для дочки, передает "КП".

"Как только Петя ее не называет: и Сашенька, и Варечка, и Вера! Мы решили: когда дочь родится, посмотрим на нее и тогда уже определимся с именем. Еще думаем. Но пока склоняемся больше к Варе и Вере", - отметила Агата.

Напомним, Муцениеце и Дранга сыграли свадьбу 25 августа. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы. Актриса взяла фамилию мужа.

Отметим, что у Агаты есть сын Тимофей и дочь Мия от первого мужа, актера Павла Прилучного. А вот для Петра Дранги ребенок стал первенцем.