Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Красноармейска

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 439-го мотострелкового полка, 27-й гвардейской мотострелковой дивизии и 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Красноармейска в ДНР, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В поздравительной телеграмме министр отметил, что бойцы, проявляя храбрость и самоотверженность, продолжают освободительные бои на донецкой земле. А противник в очередной раз понес существенные потери.

Красноармейск, указал Белоусов, имеет стратегическое значение. Освобождение города обеспечивает условия для дальнейшего продвижения.

Глава Минобороны поблагодарил командование и личный состав за успешное выполнение задач, верность Отечеству и присяге.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.