Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине преследует цель выработать компромиссы, а это "всегда будет связано с болезненными уступками". Такое заявление сделал во вторник, 2 декабря, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Как заявил политик, которого цитирует Neue Osnabrücker Zeitung, благодаря дипломатическим усилиям шансы на восстановление мира на Украине сейчас высоки, как никогда прежде.

При этом Вадефуль предупредил, что мирный процесс будет чрезвычайно сложным для Украины и "может завершиться референдумом", на котором украинцам предстоит решить, смогут ли они принять предлагаемые условия. В частности, на всенародное волеизъявление можно вынести территориальный вопрос, полагает германский министр.

Этому заявлению предшествовал телефонный разговор главы МИД ФРГ с госсекретарем США Марко Рубио. В Госдепартаменте после этого заявили, что политики обсудили предпринимаемые усилия по содействию прекращению войны на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что мирное соглашение с Украиной должно устранять изначальные причины, которые привели к началу специальной военной операции. При этом он напомнил, что предстоит решить в ходе мирных переговоров немало вопросов, поэтому "пока мы не заключаем немедленное мирное соглашение".