В России предложили ввести налог на презервативы по образцу Китая

Производство и продажу контрацептивов в России нужно сделать финансово невыгодными — это поспособствует повышению рождаемости в стране. Такое мнение высказал президент организации "За жизнь!" и руководитель проекта "Демографическая платформа.РФ" Сергей Чесноков.

Комментарий активиста последовал за решением властей Китая установить налог на добавленную стоимость в размере 13% на презервативы и противозачаточные препараты. В Поднебесной надеются таким способом заставить пары отказаться от контрацепции, что повысит рождаемость.

Как отметил Чесноков, в России можно "вводить акцизы на контрацептивы, чтобы оплачивались меры госполитики по демографии". При этом "если говорить о том, чтобы бить рублем, это надо делать по производителям, а не по гражданам", пишет "Абзац".

Однако руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский выступил против ограничения доступности контрацептивов для населения. Как подчеркнул эксперт в беседе с "Ридусом", ошибочно полагать, будто доступность презервативов снижает рождаемость. Главное — это то, что презервативы хорошо защищают от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем, многие из которых вызывают бесплодие.

Покровский привел данные, согласно которым в России 50% случаев бесплодия вызвано воспалительными заболеваниями, приобретенными во время секса. Российским властям "нужно думать, как снизить стоимость презервативов", а не наоборот, подчеркнул академик.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что вопросы укрепления института семьи остаются безусловным приоритетом российских властей. При этом он подчеркнул, что решение о рождении ребенка является частным и личным делом каждого человека и каждой семьи, а решать демографическую проблему давлением нельзя.

При этом депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявляла, что женщины в России охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. С учетом этого парламентарий предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для россиянок, опираясь на опыт других государств.