Евросоюз опасается, что в какой-то момент будет заключена "некрасивая" сделка по урегулированию конфликта на Украине. Такую сделку явно желает заключить президент США Дональд Трамп, заявил основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар.

Европейский эксперт поясняет, что очень неприятно для европейцев: Трамп хочет заключить сделку, следуя логике великих держав. Урегулирование продвигается под лозунгом: "Мы — США, они — Россия, мы — великие державы", приводит слова эксперта Reuters.

Причину, по которой США изначально не привлекали представителей ЕС для определения условий мирного плана по Украине, ранее объяснил экс-аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон. Бывший разведчик подчеркнул, что европейцы не являются реальными игроками в переговорах.