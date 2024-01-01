Стало известно, на что пошел принц Уильям ради больной раком Кейт Миддлтон

В марте 2024 года Кейт Миддлтон призналась, что у нее выявили рак. Принцесса Уэльская была вынуждена записать видеообращение после того, как на протяжении нескольких недель ходили самые безумные слухи о том, почему она пропала. Кейт перестала выходить в свет с конца 2023 года, британские подданные были так этим обеспокоены, что даже стали всерьез обсуждать смерть невестки Карла III.

Но в начале 2025 года Кейт Миддлтон развеяла все страхи народа. Она объявила, что болезнь отступила. Сейчас рак Кэтрин находится в ремиссии. Принцесса вернулась к своим королевским обязанностям, чем несказанно обрадовала множество поклонников по всему миру.

Во время лечения принц Уильям был рядом с женой, а теперь он помогает ей проходить реабилитацию. Муж настолько переживает за Кейт, что решился даже разделить с ней необычное увлечение. Кэтрин уже несколько лет практикует купание в ледяной воде, а во время борьбы с раком она осознала, что это еще и отличный способ успокоить нервы.

Во время визита в Уэльс Уильям рассказал, что вместе с женой окунался в ледяную воду в Шотландии во время отпуска в замке Балморал. "После этого ты чувствуешь себя прекрасно. Мне это нравится. Я много кричу, особенно, когда заходу в воду", — признался принц.

Уильям не скрывает, что решил присоединиться к экстремальному хобби жены, только когда она заболела. Так принц показывает Кейт Миддлтон, что в борьбе с раком она не одинока.