Дом Ларисы Долиной атаковали странные люди

Дом Ларисы Долиной находится в Ксеньинском переулке — неподалеку от парка Горького. Крепкая многоэтажка на один подъезд построена в конце 90-х. Хоть дом и выглядит заурядно, но большое значение имеют расположение, свой подземный паркинг, фитнес с бассейном (который сейчас, впрочем, закрыт) и метраж жилья.

Однако выяснилось, что в доме много квартир безуспешно продается. Дело в том, что "ценник" на них зашкаливает. Квартиры по 250-300 миллионов рублей, но и метраж солидный — по 200 с лишним "квадратов", поясняет "КП".

А недавно дом Ларисы Долиной и вовсе атаковали странные люди. Якобы какие-то "сектанты-хулиганы" обклеили многоэтажку черепами.

Говорят, это может быть связано со скандалом, в который угодила прославленная исполнительница. В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.