Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини задержана по подозрению в мошенничестве

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини задержана в Бельгии по подозрению в мошенничестве.

Информация о задержании бывшей главы евродипломатии последовала за публикациями об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза, а также о задержании трех человек.

Правоохранители Бельгии проводят эти действия в рамках расследования нецелевого расходования средств ЕС, мошенничества при закупках, коррупции и конфликта интересов, сообщает Agence France-Presse. Другие подробности не приводятся.

Ранее скандал с закупками Европейским союзом вакцин от коронавируса во время пандемии настиг председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Политик оказалась под угрозой отставки — суд интеграционного объединения признал главу ЕК виновной в сокрытии информации о закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро.