Пекин оценил введение Москвой безвизового режима для граждан Китая

Важность принятого в Москве решения о безвизовом режиме для граждан Китая в России оценил глава МИД КНР. Ван И убежден, что это послужит толчком для дальнейших контактов.

Российско-китайские консультации по стратегической безопасности проходят в Москве под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу и министра иностранных дел КНР Ван И. китайский министр также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ван И подчеркнул, что Китай и Россия должны укреплять и расширять стратегическое сотрудничество, вместе противостоять новым вызовам и угрозам. Москва и Пекин планируют расширять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать экономическому развитию и национальному возрождению стран, эффективно защищать мир и безопасность во всем мире. Ван И напомнил, что следующий год пройдет под знаком 30-летия стратегического взаимодействия Китая и России, передает РИА Новости.