Путин: Страны Запада хотят устранить конкурентов в экономике и сохранить свою ускользающую монополию

Владимир Путин выступил на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет".

Президент подчеркнул - Россия будет выстраивать суверенную экономическую политику, исходя из собственных национальных интересов, потребностей отечественного бизнеса и наших граждан. Западные же страны, по словам Владимира Путина, хотят устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою ускользающую монополию.

Глава государства предложил создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе "ВЭБ.РФ" с участием Минэкономразвития. И поручил правительству сформировать программу первичных и вторичных размещений компаний с госучастием.

По словам президента, интерес граждан и институциональных инвесторов к российскому фондовому рынку остается на высоком уровне. И важно, чтобы средства банков направлялись на воплощение бизнес-идей во всех регионах страны.

Путин также отметил, что госдолг России остается одним из самых низких в мире.