Катя Гордон требует с Елены Товстик компенсацию за сорванное дело: "Это миллионы рублей"

Елена и Роман Товстик делят имущество после развода. Мужчина ушел к Полине Дибровой, но его жена не может принять это. Мать шестерых детей все еще надеется на воссоединение с супругом, из-за чего отказалась от сделки, которую организовала ее адвокат Катя Гордон. Более того, Елена отказалась от услуг юриста.

Гордон первой протянула Товстик руку помощи, как неравнодушный человек, и поддержала женщину в трудной ситуации, когда Елена узнала, что муж уходит от нее к подруге. Но в сентябре Товстик обратилась к другому специалисту, перечеркнув все труды Гордон.

По словам адвоката, безудержное стремление Елены вернуть мужа мешает делу и ведет к проигрышу. Товстик отказалась принять от бизнесмена более восьми миллиардов рублей, якобы, чтобы сохранить семью. Гордон считает, что клиентка поступила подло по отношению к ней, Катя думает привлечь Елену к ответственности за сорванную сделку.

"Я бы хотела, чтобы она мне выплатила кое-какую компенсацию по договору, честно говоря, должок. Просто ты встречаешь человека, который разбит, ты за него платишь в кафе, даешь деньги, поддерживаешь детей. Светка Сильваши приезжает, когда наследников физически отнимают. Ты делаешь эфиры федеральные… То есть, если оценивать помощь, которую я оказала ей, это миллионы рублей", — пояснила Гордон.

Юрист уверена, что она создала для клиентки отличные условия, помогла ей выстоять против целой конторы пиарщиков и гигантских денег. Но в какой-то момент Товстик почувствовала себя всемогущей. "А дальше твой клиент вдруг расцветает и говорит, как будто бы звезда, что восемь миллиардов это тьфу", — рассказала Екатерина в подкасте Ольги Благовещенской на YouTube.