Путин наградил орденами Бабкину и Канделаки

Владимир Путин своим указом наградил народную и эстрадную певицу Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Медиаменеджер Тина Канделаки награждена орденом Александра Невского, передает РИА Новости.
Нина Корниенко, заслуженная артистка РСФСР, указом президента получила орден "За заслуги в культуре и искусстве".
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев награжден Орденом почета. Генеральному директору "Камаза" Сергею Когогину присвоено звание Героя труда.
Кроме того, президент 2 декабря подписал указ, согласно которому киностудия "Ленфильм" переходит в собственность города Санкт-Петербург.
Указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
Ранее Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда из нашего государства граждан Китая. Согласно документу, гражданам КНР разрешается въезжать в Россию без визы и находиться на российской территории до 30 дней.