Штурмовики ВС России без потерь зашли в Волчанск

Штурмовые подразделения группировки войск "Север" заходили в Волчанск Харьковской области под плотным огнем противника. Тем не менее, они захватили город без потерь, рассказал в предоставленном Минобороны России видео стрелок группировки с позывным Хирург.

По словам российского бойца, со стороны противника в ход пошло все - начиная от артиллерии, заканчивая беспилотниками, так называемыми ждунами, FPV-дронами. Группа при этом не потеряла ни одного человека, отметил Хирург, в задачи которого входила скрытная проводка штурмовиков на боевые позиции.

По данным военных, после освобождения Волчанска подразделения ВС России продолжают наступление. Российские войска выбивают разрозненные группы противника, ВСУ отступают и сдаются в плен.