Спортивный проект "Семейные игры" стартует в Москве 6 декабря

6 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" в столице начнется проведение бесплатных спортивных игр для семей, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"6 декабря начнет работу проект "Семейные игры", организованный для юных москвичей и их родителей. Каждые выходные семейные команды смогут стать участниками спортивных мероприятий. Вход свободный", – сказано в сообщении.

Среди мероприятий заявлены открытые турниры и мастер-классы по силовым видам спорта, тэг-регби, брумболу, лазертагу, мини-ориентированию и сумо на снегу. Также пройдут эстафеты, игры народов мира и другие забавы: перетягивание палки, бои подушками на бревне и прыжки в мешках.

Организованы мероприятия на 13-ти городских площадках. В частности, на стадионе "Авангард", в детском парке "Фили", в парке спорта "Яуза" и другие. Затем к проекту присоединятся площадки в сквере у станции метро "Некрасовка", на Нагатинской набережной и в парке "Жужа".