Семенович парой фраз поставила на место критикующую ее награду Поплавскую: вот что сказала

Певица Анна Семенович была удостоена медали "За труды в культуре и искусстве". Высокую награду бывшей солистке группы "Блестящие" вручила министр культуры России Ольга Любимова.

Однако далеко не все коллеги порадовались за певицу. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что не согласна с решением вручить медаль Семенович. Мол, в России существует множество деятелей культуры и искусства, чьи заслуги гораздо более заметны и значимы. "Вопросы к тем, кто помог это реализовать и принес бумаги на плюшки. Было бы логичнее, если бы ей дали премию за обаяние и привлекательность", — заявила Яна.

Анна не стала терпеть нападки и ответила актрисе. Семенович дала понять, что заслужила высокую награду как никто другой. По словам певицы, она уже несколько лет выступает в госпиталях, посещает Донецк и Луганск, где выступает для бойцов.

"Наверное, ей виднее, кому надо давать такие награды. А была ли она там хотя бы раз? Давайте спросим. Я часто посещала горячие точки, 12 лет веду важную социальную программу "Дембельский альбом" и буду продолжать это делать. Всегда можно критиковать за что-то и придираться. Я не обращаю на это внимания", — поделилась Семенович в беседе с "Абзацем".