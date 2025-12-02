Рада предупредила украинок о необходимости готовиться к призыву

Украинских женщин решили устроить на военную службу. Когда будет заключен мирный договор, властям страны придется думать о том, как привлечь все население к военной подготовке и национальному сопротивлению. Так что защищать страну в рядах ВСУ должны быть готовы и украинские женщины, заявил изданию Telegraf депутат украинского парламента Федор Вениславский.

В Раде ранее предупредили, что конфликт на Украине может завершиться в марте 2026 года, или даже раньше. Депутаты считают, что на это указывает ультиматум США с требованием немедленно принять мирный план Вашингтона. Документ был передан Киеву в ноябре.

Нардеп считает, что и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите отечества. В то же время, Вениславский признал, что законопроект о принудительной мобилизации женщин власти страны пока не рассматривают.