Уиткофф с Кушнером и Дмитриевым прогулялись по Москве

Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прогулялись по Москве. В прогулке по российской столице спецпосланника и зятя американского лидера Дональда Трампа сопровождал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Американские политики, сопровождаемые Дмитриевым, прошлись по центру Москвы после обеда в одном из столичных ресторанов. Троица полюбовалась Большим театром, после чего села в автомобили и уехала.

Встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным назначена на сегодня. Только первые минуты беседы будут открыты для представителей СМИ. Джаред Кушнер также будет участвовать в переговорах.