Ира Пинчук и Арай Чобанян воссоединились: звезда "Дома-2" сияет от счастья

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян развелись в сентябре. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук в феврале закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Так жена увидела, что Арай имел близость даже с их общими приятельницами и был частым гостем в массажных салонах для мужчин.

Ирина поначалу пыталась сохранить нормальные отношения с отцом ее сыновей Давида и Алана, но поняла, что дружба в их ситуации невозможна. Звезда "Дома-2" на пару месяцев полностью исключила все контакты с бывшим, не отвечала даже на телефонные звонки. И только недавно Ира поняла, как ей следует вести себя, чтобы и дети могли видеть отца, и ей не было мучительно больно.

Теперь бывшие супруги общаются только по вопросам воспитания детей, при этом Пинчук держит дистанцию и больше не зовет в свой дом Чобаняна. Лишь в день рождения младшего сына Ира сделала исключение, и семья воссоединилась. Арай пришел поздравить Алана и принес огромный букет.

Ирина цветы приняла, и не могла скрыть, как ей приятно, девушка просто сияла от счастья. Но когда Чобанян попытался обнять бывшую жену, она отстранилась. Арай повторил попытку прильнуть к Ире, когда они вместе с сыном позировали для общего фото. Чобанян приобнял Пинчук, но она резко убрала его руку от себя. "Тот самый тупой момент в общении с бывшим", — пошутила звезда реалити.