Уиткофф прибыл в Кремль для встречи с Путиным

Стивен Уиткофф доставил в Кремль план мирного урегулирования, согласованный с киевскими властями. Спецпосланник президента США в сопровождении гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что сегодня представитель Дональда Трампа представит план российскому лидеру. Ранее пресс-секретарь главы российского государства заявил, что в предстоящей встрече также примет участие зять президента США Джаред Кушнер.

На встрече участникам предстоит обсудить договоренности, достигнутые Киевом и Вашингтоном два дня назад, на переговорах во Флориде. Западные СМИ сообщали, что были затронуты темы обмена территориями, гарантий безопасности и невозможности вступления Украины в НАТО. К окончательным решениям по всем вопросам стороны не пришли, передает РИА Новости.