Путин подтвердил приглашение иностранным журналистам посетить Красноармейск

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Красноармейск был мощным укрепрайоном ВСУ, но сегодня он полностью в руках российской армии.

Вместе с тем глава государства подтвердил приглашение иностранным журналистам, в том числе украинским, посетить Красноармейск и увидеть все своими глазами. Опасность в Красноармейске сохраняется для журналистов, но российские военкоры там работают, западные тоже могут, уточнил российский лидер.

Красноармейск - хороший плацдарм для решения всех задач СВО, отметил Путин. Отсюда удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтет нужным Генштаб.

Путин также сказал, что Купянск-Узловой будет освобожден через несколько дней. ВС России контролируют как правобережную, так и левобережную часть Купянска.