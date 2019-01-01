Умерла вдова нигерийского принца из Череповца Наталья Веденина

В Череповце скончалась Наталья Веденина, ставшая известной благодаря шоу Андрея Малахова. Женщине было 59 лет.

По предварительным данным, Наталья умерла из-за болезни сердца. Звезду ток-шоу похоронили в ее родном городе рядом с мужем принцем Паулем из Нигерии.

Веденина прославилась на всю страну в 2019 году, когда пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала свою историю. В 50 лет Наталья вышла замуж за 32-летнего принца Пауля из Нигерии. "Я не знала ни английского, ни африканского языка. Мы общаемся через переводчика. Прошло несколько лет с нашей переписки, он пригласил меня в Нигерию. Нам всегда и везде было хорошо", — рассказывала Веденина.

Мужчина бросил все на родине ради любимой и перебрался в Москву. Наталья родила Паулю близнецов Даниэля и Дэвида. Семья жила дружно, Веденина впервые за много лет чувствовала себя счастливой. А потом в дом Натальи пришла беда. Внезапно умер Пауль.

"С самого начала нашего знакомства он называл меня мой ангел. Сейчас я как будто еле жива. Раз он ушел, то я буду рядом с ним", — говорила переживающая трагедию женщина.

После смерти нигерийского принца в Череповец приехал его брат Майкл. Он должен был заботиться о вдове родственника, но в итоге не сделал ничего, а лишь воровал у Натальи, пока однажды не исчез, прихватив с собой дорогостоящие бытовые приборы и ювелирные украшения.