Путин пообещал отрезать Украину от моря, если она продолжит заниматься пиратством

Атаки на танкеры в Черном море – это пиратство, заявил президент России. По словам Владимира Путина, Россия ответит на действия Киева, расширив номенклатуру ударов по украинским портам и заходящим в них судам.

Путин отметил: Россия может "отрезать Украину от моря", если Киев продолжит пиратство против российских судов. Кроме того, подчеркнул российский лидер, Москва может рассмотреть возможность ответных мер против судов тех стран, которые помогают Украине в этой террористической деятельности.

Путин подчеркнул, что СБУ атаковала танкеры, которые находились даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства. Танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск, загорелся 26 ноября в 28 милях от Турции в Черном море загорелся. В тот же день удару подвергся танкер Virat, находившийся в 35 милях от турецких берегов, его атаковали безэкипажные морские катера, передает РИА Новости.