Невеста-внучка отменила свадьбу с Григорием Лепсом: вот что произошло

Григорий Лепс в прошлом году представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы.

Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий, не уточняя, летом какого года. Однако сколько ни ждали поклонники Лепса, грандиозного события так и не случилось. Народ стал обсуждать, что роман певца со студенткой обычный пиар.

Более того, появилась информация, что Лепс содержит Кибу, потому что семья девушки попала в трудную ситуацию. Последние слухи очень сильно задели Аврору. Юная красотка публично унизила жениха, объявив, что ее мама гораздо богаче артиста, семейный бизнес успешен, никакой нужды выходить замуж ради денег у нее нет и не было.

Теперь же стало известно, что Киба в ближайшее время не выйдет замуж за Лепса. Девушка сама рассказала, что торжество отменяется.

"Пока свадьба не планируется. Пока не ждите, пока не ждите… Знаете как: не говорите гоп, пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать", — заявила Аврора в беседе со "СтарХитом".

Между тем, в недавнем интервью Лепс говорил совсем иначе. Певец рассказал, что хочет устроить масштабное торжество, на которое копит деньги. В мечтах артиста — свадьба прямо на Красной площади.