Мониторинговая группа санкционного комитета Совбеза ООН проводит беспристрастный анализ и составляет объективные тематические доклады о современных террористических угрозах. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Люблинский на встрече с представителями санкционных комитетов ООН по ИГИЛ и "Аль-Каиде", а также по Движению талибов.

Замминистра отметил, что беспристрастный анализ современных теругроз раскрывает сотрудничество Киева с террористическими группировками на Африканском континенте и в Ближневосточном регионе. Подчеркнута террористическая сущность киевского режима.

МИД России подвел итоги переговоров. В сообщении российского дипведомства подчеркивается, что этот режим осуществляет атаки на российскую гражданскую инфраструктуру и мирных жителей. Кроме того, он сотрудничает с террористическими группировками в Африке и на Ближнем Востоке.