Сегодня стали известны новые подробности освобождения Красноармейска. Бойцы 30-й отдельной мотострелковой бригады заходили в город под покровом ночи и тумана. Неприятель возвел мощную линию обороны.

Кроме того, нашим штурмовикам пришлось преодолевать открытые участки местности и малозаметные проволочные препятствия. Передовые группы поддерживали операторы дронов, ежедневно уничтожая огневые точки и живую силу противника.

В уличных боях нашим войскам противостояли украинские боевики разной степени подготовки. Гвардейцам-мотострелкам пришлось отразить десятки контратак врага. И сейчас российские триколоры появились в разных районах города.