Спас тяжелораненого сослуживца: новые подвиги героев СВО

Новые подвиги наших бойцов в ходе спецоперации. Гвардии лейтенант Артур Адамович, продвигаясь со своим штурмовым взводом к позициям неприятеля, заметил приближение вражеского FPV-дрона и уничтожил его, не допустив потерь среди подчинённых. Бойцы под командованием Адамовича зачистили три опорника ВСУ и заняли новые рубежи.

Гвардии младший сержант Владимир Зазуля в ходе штурма населенного пункта спас тяжелораненого сослуживца. Рискуя собой, Владимир вынес военнослужащего из зоны поражения и, передав его медикам, вернулся на поле боя.