Сын раскрыл тайну исчезновения Усольцевых: "Ждите, когда все стихнет…"

Уже больше двух месяцев в Красноярском крае ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

В Сети с самого начала поисков обсуждалась версия побега. Якобы Усольцевы могли тайно покинуть страну из-за проблем с бизнесом. Но сын Ирины от первого брака уверял, что его родные не могли бы так поступить. И только на прошлой неделе Даниил Баталов сделал находку, которая изменила его мнение.

Молодой человек снова стал гостем шоу Андрея Малахова и рассказал, что семья не могла встретиться с диким зверем, мол, медведи в конце сентября уходят в спячку, а волков в той местности практически нет, браконьеры тоже не могли бы напасть, слишком много туристов ходят к Буратинке. Категорически отверг Даниил и версию о том, что его родители и сестра могли заблудиться. Баталов побывал на месте поисков и понял, что Сергей Усольцев с его опытом никогда бы там не потерялся. Отчим с детства учил Даниила, как действовать, чтобы не заблудился в лесу.

Теперь Баталов говорит, что его близкие сбежали, потому что им грозила опасность. Даниил вспомнил, что отчим странно себя вел за несколько недель до исчезновения. Сергей пытался узнать, все ли хорошо у Даниила, не нуждается ли он в деньгах, хотя ранее отчим не интересовался подобным. Баталов считает, что таким образом Усольцев решил убедиться, что "со старшеньким все нормально" перед тем, как уехать. Даниил не исключает, что на его отчима мог кто-то давить, возможно, "бандиты".

"Недавно паззл сложился… Думаю, они реально могли сбежать. Паспорта новые сделать ведь несложно? Загранники тем более. Настоящих паспортов я не нашел дома. Наверняка батя понимал, что их начнут искать", — поделился Даниил.

Молодой человек не теряет надежды, что однажды он встретится с мамой, отчимом и сестрой. Семья знает, что Даниил готовится к свадьбе, за несколько дней до исчезновения он рассказал родным, что сделал своей возлюбленной предложение. Баталов уверен, что мама и отчим не смогут оставить его одного в столь важный день. Мол, нужно только подождать, когда произошедшее перестанут обсуждать, и тогда они обязательно выйдут на связь.

"У меня свадьба через год, надеюсь, позвонят мне, скажут что-то типа: „Мы живы, все хорошо, удачи тебе“. А если не позвонят, я пойму. Значит, что-то заставило их скрываться. Надеюсь, через годы наберут: „Данечка, привет, все хорошо с нами, шумиха улеглась, поэтому приезжай“", — мечтает Баталов.