Руководство НАТО все сильнее нервничает. Растущая нервозность в альянсе объясняется значительными успехами российской армии в зоне специальной военной операции, заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Вучич подчеркнул: успехи российской армии на фронте вынужден признать генеральный секретарь НАТО, а также каждый, кто объективно смотрит на вещи. Сербский лидер напомнил о продвижении ВС России в районе Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, под Северском и Константиновкой, передает ТАСС.

Вучич также прокомментировал заявления руководства НАТО о возможности так называемых превентивных ударах по России. Президент Сербии указал на серьезную опасность таких шагов. По словам Вучича, если НАТО нанесет такие удары, Москва ответит несравнимо жестче.