Тема дня: Путин ответил на вопросы журналистов и принял в Кремле спецпосланника Трампа

Европейцев никто не отстранял от переговоров по Украине - они сами отстранились, мирной повестки у Европы нет - она на стороне войны. Владимир Путин заявил об этом журналистам на площадке инвестиционного форума "Россия зовет". Вопросы представителей СМИ касались ситуации на Украине и вокруг нее.

Украинская тематика - центральный вопрос этого дня: в Кремле российский лидер встречается со Стивом Уиткоффом. Визит спецпосланника американского президента в Москву стал уже шестым в этом году.

Репортаж Петра Вершинина.