Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

Объем ресурсов на исследования и научные разработки в России достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете на эти цели предусмотрели еще более 2 триллионов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Премьер вручил государственные награды - их удостоены 23 авторских коллектива и молодые ученые, которые смогли реализовать свои прорывные решения в разных секторах экономики. Также премии получили авторы разработок в области медицинской науки. Наградами отмечены в том числе создатели трехуровневой системы восстановления после ранений.
Премьер подчеркнул - в стране привлекаются огромные ресурсы в отечественные фундаментальные и прикладные знания. Создаются десятки стартапов, с реализацией которых активно помогает бизнес.
"Глава государства поставил задачу – укрепить технологический суверенитет страны и обеспечить ее лидерство в критически значимых сферах. И целый ряд отмеченных сегодня работ как раз нацелены именно на ее выполнение и наращивание возможностей отечественной промышленности. Это и функциональные материалы, приборы, методы контроля для устойчивого развития энергетической и авиакосмической отраслей. Коллективом молодых ученых найдены новые решения для создания преобразователей акустического давления, магнитного поля и излучения. По отдельным характеристикам они сопоставимы или даже превышают самые передовые зарубежные аналоги", - отметил Мишустин.