Мишустин вручил премии правительства в области науки и техники

Объем ресурсов на исследования и научные разработки в России достиг почти 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В новом федеральном бюджете на эти цели предусмотрели еще более 2 триллионов рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер вручил государственные награды - их удостоены 23 авторских коллектива и молодые ученые, которые смогли реализовать свои прорывные решения в разных секторах экономики. Также премии получили авторы разработок в области медицинской науки. Наградами отмечены в том числе создатели трехуровневой системы восстановления после ранений.

Премьер подчеркнул - в стране привлекаются огромные ресурсы в отечественные фундаментальные и прикладные знания. Создаются десятки стартапов, с реализацией которых активно помогает бизнес.