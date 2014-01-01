Коррупционный скандал в Брюсселе: экс-глава евродипломатии задержана по делу о мошенничестве

Европейская пресса в шоке. Навязанный всему миру образ, что на Западе каждый без исключения лидер готов отдать ради идей демократии свою последнюю рубашку, лопнул. Оказывается, деньги ЕС уже давным давно в карманах их руководителей. В рамках масштабного антикоррупционного дела задержан высокопоставленный чиновник Стефано Саннино. С 2014-го по 2019-й он занимал пост генсека Европейской службы внешних связей. Работал под непосредственным руководством Федерики Могерини. Она - тоже в списке тех, кого сегодня задержала бельгийская полиция.

"Предполагаемые правонарушения относятся к периоду 2021–2022 годов, а потенциальные обвинения включают в себя мошенничество при заключении государственных контрактов, коррупцию, конфликт интересов и разглашение профессиональной тайны. Перед этой полицейской операцией Европейская прокуратура запросила снятие иммунитета с нескольких подозреваемых, что было удовлетворено. Имена и их должности не уточняются", - говорится в сообщении.

Полицейская операция разрабатывалась несколько месяцев. Федерика Могерини сейчас является ректором колледжа Европы в Брюгге. В этом учебном заведении готовят молодых дипломатов на нужды ЕС. И якобы в 2021 году приближенные к Могерини сотрудники Европейской службы внешних связей проинформировали нужных людей об условиях тендера для обучения студентов. Заявка была одобрена, получили финансирование в 654 тысячи евро. Суммы по европейским меркам невелики - впрочем, абсолютным прецедентом стал скорее сам факт задержания представителей высшего эшелона еврономенклатуры.

Высокопоставленные чиновники ЕС находятся вне зоны национального уголовного преследования. Потому что действуют от имени не конкретной страны, а всего союза. Единый уголовный суд с общеевропейской юрисдикцией в Старом Свете отсутствует. Интересуют следователей и обстоятельства покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 миллиона евро. Обыски проводятся одновременно в здании дипслужбы ЕС, а также в частных домах чиновников.

"Мы можем подтвердить, что полиция была сегодня в здании ведомства. Это часть продолжающегося расследования, которое затрагивает период действия мандата предыдущего еврокомиссара. Мы не можем вам предоставить никаких подробностей, поскольку в настоящее время продолжается расследование", - сказала Анита Хиппер, пресс-спикер Еврокомиссии.

Федерика Могерини занимала пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности до Жозепа Борреля: с 2014 по 2019 год. Запомнилась активной поддержкой так называемой российской несистемной оппозиции и критикой Москвы за якобы несоблюдение Минских соглашений. Выступала за более свободный доступ иммигрантов в страны Европы. А также, что иронично, была ярым борцом против коррупции. Правда, в других странах.

"В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду. Любая международная проблема - повод для Брюсселя нагреть руки. При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных", - указала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Политологи уже назвали подобный прецедент тектоническим сдвигом. Буквально вчера президент Франции Эмманюэль Макрон уверял, что на Украине и в Европе коррупции не существует и все это "пропаганда Кремля". Так сильно в Брюсселе старались замять дело, лишь бы не выйти в расследовании на самих себя. Не вышло. Скандал вокруг Федерики Могерини рискует стать той самой фишкой домино, которая упадет и потянет за собой такие же шитые белыми нитками дела. Неприкосновенность еврочиновников перед законом - в прошлом. А значит, можно снова вспомнить резонансную закупку Урсулы фон дер Ляйен вакцин Pfizer на 35 миллиардов евро. И потребовать аудит.