Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Прибывшие в Москву американские переговорщики встретились с президентом России Владимиром Путиным. В переговорах участвуют с спецпосланник хозяина Белого дома Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. С российской стороны - помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Начал Путин встречу с обсуждения прогулки гостей по Москве, отметив, что власти города гордятся сделанным для развития столицы.

Как сообщалось ранее, на переговорах речь пойдет об урегулировании украинского кризиса. Предполагается, что Уиткофф представит мирный план, согласованный на недавних консультациях представителями Вашингтона и Киева, передает ТАСС.

Накануне в Кремле заявили, что встреча спецпосланника президента США с российским лидером запланирована на 2 декабря. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами прогулялись по центру Москвы в сопровождении спецпредставителя Кирилла Дмитриева.