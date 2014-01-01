Воруют! Несмотря на ценности и демократию... В Бельгии проходят обыски. Не русских шпионов ищут, не агентов Кремля. Свои проворовались. И не какие-нибудь проходимцы – все лучшие люди Европейского питомника! Пресса сообщает, что задержали даже бывшую главу европейской дипломатии Федерику Могерини.

Федерика Могерини, возглавлявшая евродипломатию с 2014 по 2019, уже пять лет ректор этого самого Колледжа Европы в бельгийском Брюгге, где куют дипломатические кадры. Правоохранительные органы подозревают шайку бывших дипломатов в мошенничестве при заключении госконтрактов, коррупции, нарушении профессиональной тайны. Напомним, Могерини запомнилась тем, что открыто поддерживала разного рода борцов с российским государством и ясно видела, каким будет светлое украинское будущее:

"Мы не должны забывать, что помимо конфликта на востоке, главная забота, мечта украинского народа – жить в другой стране, которая работает лучше, в которой нет коррупции…"

Это было смешно! Учитывая, в каких масштабах воровали и воруют на Украине, весь контроль над коррупцией заключался в том, чтобы следить - сколько по местным карманам разойдётся, сколько в виде откатов вернётся в Европу и в Штаты. Последний коррупционный скандал показал, что новая европейская Украина, которую из Брюсселя учат европейским ценностям, эти ценности быстро усвоила. Воруй, пока деньги есть, а там разберёмся. Главный друг Украины председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году чудом вывернулась из коррупционного скандала, связанного с закупкой вакцины во время пандемии Covid-19.

Во время пандемии Урсула не мелочилась. Ни с кем не посовещавшись, просто заказала вакцины на 35 миллиардов евро в ходе СМС-переписки с главой фармацевтической компании. На Урсулу подают в суд – дело явно пахнет коррупцией. Но дело развалила прокуратура Евросоюза. СМС стерли. Теперь Урсула бьётся за то, чтобы Бельгия, где хранятся замороженные российские активы, дала согласие на кражу наших денег. Зеленскому надо что-то подкинуть. А то воровать уже нечего.

Европейские ценности? Там в действительности всё не так, как на самом деле.