Дмитрий и Полина Дибровы воссоединились и сделали совместное заявление

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод.

Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но пока эти слухи не получили подтверждения. Более того, неожиданно семья Диброва воссоединилась. Дмитрий, Полина и трое их сыновей приехали в особняк Дашкова, где проходит иммерсивное новогоднее шоу "Щелкунчик".

Дибровы всей семьей вышли на красную дорожку и сделали заявление. Оказывается, экс-супруги прекрасно ладят и продолжают вместе воспитывать детей. "Мы вместе. Что бы ни происходило между взрослыми, Новый год — это семейное время, и дети должны провести его с семьей и своими родителями", — сказала Полина.

После развода ходили слухи, что Дмитрий хочет лишить бывшую жену фамилию и даже намерен идти за этим в суд, пишет "СтарХит". Якобы Диброву не нравилось, что его фамилия используется в названии женского клуба Полины. Но модель утверждает, что ничего подобного не происходило, они расстались полюбовно и до сих пор проводят время вместе. Судя по семейному выходу в свет, Полина говорит правду.