В Киеве заявили о "стратегической победе" Украины

Для Украины скоро настанет очень сложное время: украинцам придется признать очень тяжелую правду. На фоне переговоров о мирном урегулировании конфликта с Россией страну ожидает тактическое поражение - но стратегическая победа, заявил бывший глава МИД республики Дмитрий Кулеба.

Экс-дипломат пояснил: победа Киева заключается в том, что российские войска не заняли всю территорию Украины. По словам Кулебы, пока украинцы эту правду не признают, они не смогут строить нормальное будущее. Отказ признавать реальность будет тянуть назад, приводит слова бывшего министра Telegram-канал "Политика Страны".

Владимир Зеленский ранее заявил, комментируя переговоры по плану мирного урегулирования, что страну ждут непростые решения. Украинский лидер подчеркнул, что намерен соглашаться только на справедливые меры.