Трамп: США более не вовлечены в украинский конфликт финансово

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты более не вовлечены в украинский конфликт в финансовом плане, передает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, Джо Байден, его предшественник, "раздавал 350 миллиардов так, будто это конфетки".

"И большая часть - наличными, много - в виде оборудования", - добавил президент США.

Он уточнил, что сегодня Вашингтон пытается положить конфликту конец.

В настоящее время в Кремле идут переговоры между Владимиром Путиным и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. Стороны обсуждают украинское урегулирование на основе американского мирного плана.