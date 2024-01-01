Стало известно о новых жертвах мошенницы из "Дома-2" Яны Шевцовой: годами дурила народ

В Екатеринбурге 2 декабря суд вынес приговор бывшей участнице "Дома-2" Яне Шевцовой. Она признана виновной в мошенничестве. Девушка обманом выманила у женатого любовника более 23 миллионов рублей.

Шевцову задержали 10 октября 2024 года в Екатеринбурге при получении миллиона рублей от женатого бизнесмена Алексея, у которого она требовала деньги на их общего несуществующего ребенка. Алексей пояснил, что познакомился с Яной на сайте интимных услуг, они общались около двух лет. Затем звезда реалити сообщила мужчине, что беременна от него. Она даже подделала свидетельство о рождении выдуманного ребенка.

Сначала девушка просила деньги на врачей для ведения беременности, потом придумала осложнения, а после "родов" объявила, что малыш нездоров, на его содержание и лечение требуются миллионы. При этом даже подписчики Яны были уверены, что она стала мамой во второй раз.

Бизнесмен же боялся огласки, поэтому согласился помогать Шевцовой. На протяжении года Яна шантажировала любовника. Мужчине она присылала поддельные документы и скачанные из интернета фото малыша. Когда бизнесмен узнал об обмане, он обратился в полицию. Теперь Яне придется провести 5 лет в колонии, но не сразу, а через 10 лет, — как только ее настоящей дочери исполнится 14 лет. Помимо всего прочего, Шевцова обязана возместить потерпевшему ущерб.

Слушая приговор, 25-летняя звезда "Дома-2" рыдала. Казалось, что Яна раскаялась. Но вероятнее всего, она снова играла на публику. Ведь после оглашения приговора вскрылись и другие факты мошенничества. В редакцию TVC.Ru написала женщина, пострадавшая от действий Шевцовой. Она уверяет, что звезда "Дома-2" могла обмануть сотни россиян.

"Года три назад Яна рекламировала свою группу в Telegram, где обещала другим людям заработать деньги. Я дура такая была, реально поверила, перевела ей деньги. После этого я даже звонила ей, она ответила, что сейчас занята и позже мне перезвонит. По итогу я поняла, что это все развод был. Но, видимо, карма существует, ведь по-любому она обманывала много людей. Я даже в полицию ходила, но бросила это дело, поняла, что этим заниматься не будут. Хорошо, что сумма была не большая", — рассказала Юлия.