ПВО сбила вечером 2 декабря 6 беспилотников ВСУ над Крымом

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что цели были обнаружены 2 декабря в период с 17:00 мск до 20:00 мск. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым.

Ранее Минобороны отчиталось о работе ПВО в ночь на 2 декабря. Как сообщили в военном ведомстве, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за этот период 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 14 дронов ликвидировано над территорией Брянской области, восемь – над Краснодарским краем, шесть – над Крымом. Пять беспилотников сбито над территорией Волгоградской области, четыре – над Чеченской Республикой, три — над акваторией Черного моря, два – над территорией Ростовской области. По одному дрону уничтожено над Орловской, Липецкой и Тверской областями.