Политолог Костин: Будущее соглашение по Украине должно быть многосторонним

Насколько успешно продвигаются российско-американские переговоры? Смогут ли Москва и Вашингтон убедить европейских лидеров изменить подходы к украинскому конфликту? Возможно ли включение Китая в проработку условий для установления прочного мира?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с президентом Фонда развития гражданского общества Константином Костиным.

"Будущее соглашение должно быть многосторонним. И Европа в нем тоже должна участвовать. Потому что среди тех требований, о которых говорил президент России, есть требование в том числе к Европе. Все несправедливые санкции с России должны быть сняты", - отметил он.

