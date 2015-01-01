Всплыла правда про Сергея Дроботенко: такого никто не ожидал

Автор уморительных монологов уже давно не появляется на телевидении. В славные времена Сергей Дроботенко был одним из самых узнаваемых и любимых участников "Смехопанорамы". Его фразы "Ушла на базу, приду, когда вернусь", "Здоровых людей нет — есть недообследованные" и другие шутки давно ушли в народ.

Но, оказывается, годами скрывалась правда об артисте. Раскрыть ее решил блогер Павел Вершинин. Он опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором рассказал, что в 2015 году ездил в гости к Дроботенко.

"Это правда про Сергея Дроботенко, которую не знает никто, и вы будете в шоке, я вам обещаю", — начал свой рассказ Павел.

Блогер познакомился с юмористом 10 лет назад. Вершинин решил необычным способом поздравить своего папу, большего поклонника юмористических шоу, с 60-летием. Павел написал всем артистам "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала", каких только знал. Молодой человек просил юмористов записать поздравление для его папы. В итоге первым откликнулся Дроботенко.



"Я думал над особенным подарком папе, денег, конечно же, не было. И я подумал: "А почему бы не написать всем этим суперзвездам юмора письмо, где я честно скажу, что вырос на ваших шутках, папа вас смотрит и любит". Я написал и отправил эти письма, будучи в полной уверенности, что мне не ответит никто. И тут приходит ответ от Сергея Дроботенко", — поделился блогер.

Юморист пригласил Павла в гости и предложил записать видео для папы. "Я был в шоке. Я взял камеру, приехал, записал поздравление. Мой папа до сих пор это помнит и спрашивает, сколько я заплатил. А это было абсолютно бесплатно. А еще Святослав Ещенко лично позвонил и в образах своих героев поздравил папу", — признался Вершинин.

Блогер и сам не может поверить, что артисты совершенно бесплатно поздравили его папу. Мол, сейчас такое трудно представить, ведь современные звезды юмора даже шутят злобно.

"Не знаю, помнят ли они меня — уверен, что в их жизни было много моментов, когда они были такими, какие они есть: невероятно крутыми. Я рассказал эту историю, чтобы вернуть им хотя бы маленькую частичку того уважения, которое они заслуживают за свою работу и за тот добрый юмор, на котором росло мое поколение", — заключил Павел.