В НАТО признали почти полный контроль ВС России над Красноармейском

Представитель НАТО признал почти полный контроль ВС России над Красноармейском. Российская армия контролирует 95% территории города, заявил в разговоре с журналистами немецких СМИ высокопоставленный чиновник НАТО.

Натовский военный отметил: если ВС России полностью выбьют ВСУ из города, российская сторона может использовать его для логистики и в качестве плацдарма для атак на другие города Донецкой области. Кроме того, территория может использоваться как база для запуска беспилотников. По данным военного, Киев проводит организованный отвод войск из Красноармейска, передает РИА Новости.

В Кремле ранее заявили, что президенту России доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска от подразделений ВСУ. Владимир Путин назвал Красноармейск плацдармом для решения всех задач специальной военной операции.