Переговоры Путина с Уиткоффом в Кремле завершились

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об итогах встречи рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Главные заявления Ушакова:

— На встрече в Кремле за пять часов удалось обстоятельно обсудить урегулирование по Украине. Также поднимался территориальный вопрос;

— Компромиссного варианта плана по Украине пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят;

— Путин на встрече с Уиткоффом дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине;

Помощник российского лидера добавил, что контакты РФ и США продолжатся.

Также Владимир Путин передал привет и целый ряд важных политических сигналов президенту США Дональду Трампу, подчеркнул Ушаков.