Ушаков: Россия получила четыре новых документа к мирному плану Трампа

Москва получила четыре документа дополнительно к первому варианту мирного плана США по Украине, они обсуждались в Кремле во время переговоров президента Владимира Путина и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Об этом рассказал 3 декабря помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Если интересен вопрос только о пунктах, то был документ, который содержал 27 пунктов", — сказал Ушаков.

Он добавил, что этот мирный план президента США Дональда Трампа был передан Москве, но дискуссий по нему не было.

"Я не могу раскрывать суть этих документов. Они все касаются долгосрочного мирного урегулирования кризиса на Украине", — подчеркнул Ушаков.