Госсекретарь США назвал ключевой пункт спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Об этом 3 декабря он рассказал в интервью для Fox News.

"То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30–50 километров и 20% Донецкой области, которые остаются под контролем Киева", — сказал Рубио.

По его словам, США добились некоторого прогресса, при котором Украина может жить и что даст ей гарантии безопасности.

Марко Рубио добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не считает реалистичным подход, при котором Вашингтон будет продолжать неограниченно поддерживать Киев.

2 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. Ключевой темой переговоров стало урегулирование кризиса на Украине. Беседа продолжалась около пяти часов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.