Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Они продолжались 5 часов и завершились за полночь.

Встреча была полезной и конструктивной, стороны обсудили перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствовал бизнесмен, зять главы Белого дома Джаред Кушнер. По словам Ушакова, России, кроме плана Трампа, который содержит 27 пунктов, передали еще 4 документа - их также обсудили на переговорах.

"Обсудили содержание тех проектов, тех документов, которые американцы какое-то время назад передали в Москву, прошлись по этим документам. Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться, и президент это подтвердил своим собеседникам; что-то у нас вызвало критику, и президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений. Но главное, что состоялась весьма полезная дискуссия. И главное, ещё раз подчеркну, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного урегулирования на Украине. Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса", - сказал Ушаков.