Минобороны запустило проект о подвигах летчиков Великой Отечественной войны

В России отмечают День Неизвестного Солдата. Венки сегодня возложат к братским могилам по всей стране, главная церемония в Москве - у стен Кремля, в Александровском саду. К памятной дате Минобороны на своем сайте запустило мультимедийный проект "Нам о подвигах этих не помнить нельзя", посвященный летчикам, погибшим в Великую Отечественную.

Неизвестные бойцы Красной армии и их подвиги такими бы и оставались, если бы не совместная и постоянная работа архива Минобороны и поисковых отрядов. Так, удается выяснить судьбы не вернувшихся со своих заданий героев. Один из них летчик Алексей Белозеров. В январе 42-го на одноместном тогда еще Ил-2 он отправился выполнять приказ, но не вернулся. В том же году в тверских лесах наши войска обнаружили место крушения самолета и составили донесение.

"При вынужденной посадке самолет врезался в лес, от удара разбиты плоскости. Оторвался мотор и кабина. Возник пожар, в результате которого, вероятно, пилот сгорел", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России.

Рядом с обломками самолета тогда же была найдена могила - вероятно, кто-то нашел пилота и похоронил. Однако полной уверенности, что это место погребения именно Алексея Белозерова, не было. Лишь спустя 83 года поисковикам удалось поднять останки летчика и установить его личность. Да, это тот самый Белозеров - 22-летний кавалер ордена Красной звезды, который с начала войны громил врага.

"С ноября по декабрь 1941 года молодой пилот совершил 11 боевых вылетов. Смелыми штурмовыми атаками Белозеров вывел из строя большое количество живой силы и огненных средств противника", - рассказала Юлия Венгер.

Еще одна крупная находка времен Великой Отечественной была сделана на границе Ленинградской и Новгородской областей. Поисковики обнаружили здесь дальний бомбардировщик 3Ф и его экипаж.

"Самолет у нас был в этой области - левый двигатель, правый двигатель и кабина пилота здесь находилась. Самолет у нас с правым креном, как я ранее уже сказал, он заходил с той области, скорее всего, цепляя деревья, рассыпаясь, потому что тут шлейф осколков", - пояснил Станислав Индиенко, командир поискового отряда "Волховский фронт", Ленинградская область.

Это место поисковики приметили еще в начале нулевых. Опыт подсказывал, что здесь разбился самолет времен Великой Отечественной. Но крупных обломков не было, их растащили охотники за металлом. Спустя четверть века исследователи вернулись и им удалось поднять останки летчиков и их личные вещи. Оказалось - это экипаж Героя Советского Союза капитана Василия Гречишникова. В октябре 41, обороняя Ленинград, они вылетели бомбить танковую колонну врага, но попали под обстрел.

"Зенитная артиллерия противника попала в экипаж Гречишникова. Мотор загорелся. Гречишников вместе с экипажем принял решение развернуть самолет и двинуть его горящий на танковые колонны. Это видел ведомый экипаж, напарник его", - отметила Юлия Венгер.

Звание Героя СССР летчик Балтийского флота Василий Гречишников получил за бомбардировки Берлина в августе 41-го. В тяжелой обстановке начала войны это была дерзкая и очень неожиданная для врага операция. Нацистской пропаганде, которая уверяла, что Красная Армия якобы уже разбита, пришлось тогда рассказывать немцам, что это был налет англичан. Врали.

"Вполне вероятно, что именно этот самолет принимал участие в налетах на Берлин в августе 1941 года. Ну а закончила свой боевой путь здесь", - сказал Евгений Халамов, начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества ГБУ ЛО “Центр патриотического воспитания”, член поискового отряда “Небо Ленинграда”.

Теперь у поисковиков новая задача - найти родных и близких погибших героев. Уже готовится церемония торжественного захоронения бойцов Красной армии.