Российские школьники взяли 9 медалей на Международной естественно-научной олимпиаде

Триумф молодых учёных и будущее нашей науки. Российские школьники завоевали сразу девять медалей и заняли первое место на 22-й Международной естественно-научной олимпиаде. Подобное состязание юниоров впервые проходило в нашей стране - на федеральной территории Сириус.

Они познакомились на Олимпиаде в Сочи. А вернулись уже дружной командой. И в этом весь секрет успеха - говорят тренеры. А еще смелость - ведь российских школьников сложными задачками просто так не напугать.

"Мы финальных протоколов никогда не видим, но исходя из общего впечатления, похоже, что запас был очень большой. Во многом потому, что ребята очень хорошо были готовы и задания были очень сложные, что всегда является более комфортными условиями, нежели, когда задания более простые", - отметил Леонид Колдунов, доцент кафедры общей физики МФТИ.

Интерес, азарт – говорят - он тоже был. В состязаниях, кто кого умнее в химии, физике, биологии участвовали школьники из 24 стран. Но наша сборная показала такие знания, что победителей из России на сцену вызывали целых семь раз.

Арсений Гасаненко в Сочи отмечал день рождения. Ему исполнилось 14. Имениннику вручили конструктор, а еще настоящую поездку на Северный полюс. Мама об этом узнала только в аэропорту.

Арсений и без звонка домой показал, на что способен - во всех турах набрал максимальный балл. И стал абсолютным чемпионом. Признаётся, всё дело в любви. В итоге, в копилке нашей сборной теперь 9 наград - два серебра и 7 золотых медалей. И это при том, что интеллектуальный олимп штурмовали впервые.

С выбором вуза пока не определились, а вот о будущей профессии уже всё знают - они станут учеными.