Россия и Украина пока не обсуждают возможность новогоднего перемирия в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментарий последовал по завершении почти пятичасовых переговоров российского лидера Владимира Путина с представителями президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прибыли в Москву для обсуждения украинского вопроса.

В ответ на вопрос, намерена ли Россия предлагать установление перемирия к предстоящему Новому году, Дмитрий Песков заявил: "Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс" (цитата по РИА Новости).

Прежде российская сторона неоднократно объявляла перемирие, приурочив его к Рождеству и Пасхе. Однако украинские националисты срывали перемирие, многократно нарушая режим прекращения огня попытками атак и налетами беспилотников.

В июле во время встречи делегаций России и Украины в Стамбуле российские переговорщики предложили вернуться к практике коротких гуманитарных пауз — продолжительностью в сутки-двое. Делать это предлагалось для того, чтобы появилась возможность забирать с поля боя раненых и убитых.